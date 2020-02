Na última sexta-feira 07, o deputado Alex Silva (Republicanos) esteve cumprindo agenda juntamente com o vereador Edesio Fernandes (Republicanos), em visita à algumas instituições da rede pública de ensino, na Zona Sul de Porto Velho.

A primeira visita foi a Escola Estadual Tancredo Neves, onde os parlamentares receberam algumas demandas da direção, entre elas, a falta de central de ar no auditório.

Logo após, seguiram para a Escola Municipal Estrela do Amanhã, onde conversaram com a diretora Rose Jovina, que contou sobre a necessidade de construir mais salas de aula que possam atender com mais conforto os alunos da escola.

Por fim, visitaram as instalações da Escola Municipal Professsor Ronilza Cordeiro, onde foram recebidos pela diretora Idelúcia Marinho, que também apresentou as dificuldades enfrentadas pela escola, que ainda não possui uma central de ar para o refeitório que está em fase de acabamento, e o melhoramento de segurança na escola, que já foi furtada, devido ao muro ser baixo e facilitar a entrada dos marginais.

Alex Silva recebeu as solicitações dos representantes e afirmou que vai participar efetivamente para contribuir com o desenvolvimento da educação do Estado. “Vamos procurar atender as principais reivindicações através de emenda parlamentar, e procurar levar mais condições de ensino para nossos alunos”, pontuou o deputado.