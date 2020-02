O deputado Ezequiel Neiva (PTB) recebeu do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Erasmo Meireles, a garantia de recuperação dos 53 quilômetros da RO-485, interligando os municípios de Colorado do Oeste e Corumbiara.

Meireles afirmou ao deputado que a recuperação da estrada será iniciada na próxima quarta-feira 12, pela residência regional do departamento, instalada em Colorado.

Em contato com o diretor do DER, Ezequiel Neiva disse que percorreu toda a extensão da rodovia e que manteve reunião com produtores que moram ao longo da RO-485.

“Os produtores pediram minha ajuda, que eu intercedesse junto ao DER, para que a estrada receba manutenção o mais rápido possível”, relatou o deputado, ao atentar que a 485 é uma das principais rodovias para o escoamento da produção na naquela região.

Neiva aproveitou para agradecer ao diretor do DER por ele ter atendido outra solicitação, que foi o encaminhamento de uma motoniveladora (patrol) 140 K para a residência regional do DER em Colorado. “Inclusive esta máquina já está à disposição do órgão em Colorado e poderá trabalhar na recuperação da RO-485”, observou o deputado.