O deputado Edson Martins destinou R$ 250 mil em emendas para a o município de Governador Jorge Teixeira. O dinheiro já está na conta da prefeitura, com R$ 150 mil empenhados para a construção do muro da Escola Antônia Diógenes Saldanha, e mais R$ 100 mil liberados para compra de manilhas que serão usadas na construção de bueiros e outros serviços nas estradas e ruas do município.

“Os recursos estão à disposição da prefeitura, que vai executar os serviços, para garantir melhorias que beneficiam diretamente a população, cumprindo o nosso papel de parlamentar e de apoiador do município”, destacou o deputado.

Edson Martins ressaltou o trabalho realizado no município ao longo de seus mandatos, já tendo destinado mais de R$ 770 mil através de parcerias com lideranças do municípios, como a ex-prefeita Cida, a ex-vereadora Rosa do Beto e o assessor Jean Moreno.

“Mais um compromisso firmado com a população de Governador Jorge Teixeira está sendo cumprido, já foram adquiridos através de emenda parlamentar uma Van para atender a ação social e equipamento de ultrassonografia para o hospital municipal entre outros investimentos, vamos continuar o compromisso nos próximos anos de sempre atender as demandas da população”, finalizou Edson Martins.