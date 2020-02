O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 11, no cruzamento da Avenida Marechal com a Rua Claudio Coutinho, no bairro 5º Bec, próximo a rotatória da BR-364, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), a condutora do veículo Honda Civic, ao sair da rotatória para acessar o cruzamento, acabou colidindo com um caminhão Truck que trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá.

No impacto, o Truck bateu na lateral do Honda Civic que ficou toda destruída. A motorista ficou ilesa no choque.

A P-tran isolou o local para registrar o boletim de ocorrência e logo após liberou o trânsito.