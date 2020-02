O deputado Chiquinho da Emater (PSB) atendendo o clamor da população de Cabixi respectivo ao ofício nº 04-2020 intercedeu junto a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) o pedido para a destinação de medicamentos, bem como o monitoramento com equipamentos especializados para combater os focos do Aedes Aegypti, conhecido popularmente como mosquito da dengue na região.

De acordo com o parlamentar atualmente com o período chuvoso o número de casos de dengue em Rondônia aumenta, o que fez com que elaborasse a solicitação em caráter de urgência a Agevisa para dar atenção redobrada ao caso.

De antemão, Chiquinho da Emater informou que a questão está sendo solucionada na região e agradeceu a diretora geral da Agevisa, Ana Flora Camargo, destacando o monitoramento da agência no tocante ao atendimento eficiente dos casos anualmente, principalmente considerando o período chuvoso, onde existe a intensificação das ações, com equipes eficientes evitando a proliferação do ciclo da dengue nos pontos agravantes.

“Venho parabenizar o prefeito Silvênio de Almeida e o secretário de saúde Edson Lima Nascimento pelo grande trabalho desenvolvido em prol do munícipio e também a equipe da Agevisa pelo rápido atendimento ao meu pedido, pois com a chegada dos materiais foi possível conter a proliferação do mosquito da dengue, controlando a situação em Cabixi”, finalizou o deputado Chiquinho da Emater.