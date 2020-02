A deputada Rosangela Donadon recebeu no início desta semana a confirmação do governador Marcos Rocha, por meio do chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, de que será efetuado o repasse à Prefeitura de Colorado do Oeste, por meio do DER, de mais R$ 1.336.090, 00 recurso de emenda parlamentar.

Esse montante, que também será utilizado em obras de infraestrutura, vem se somar aos R$ 800 mil, também oriundos de emenda de autoria da deputada, que já foram utilizados pela administração municipal de Colorado em ações de recuperação do asfaltamento da cidade.

A parlamentar destaca a importância do recapeamento, que traz maior durabilidade e evita que as rachaduras se propaguem e a erosão destrua o que já existe. Com as obras viabilizadas pela deputada, a cada dia a cidade vai ganhando um aspecto renovado, com a recuperação de sua malha viária.

“ É merecedor de elogio, o esforço e contribuição na viabilização desta obra dos vereadores Fabão, Baiano Leiteiro e também do nosso prefeito professor Ribamar”, destacou a deputada.