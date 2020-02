Antes do início das aulas na Unesc, professores e coordenadores de todos os cursos oferecidos pela instituição participaram de uma série de atividades voltadas ao planejamento do ano letivo de 2020.

As ações serviram também para integrar a comunidade acadêmica, em especial o corpo docente da instituição.

Em uma dessas atividades realizadas na segunda-feira 10, a diretora geral da Unesc, Natividade Cury, fez questão de agradecer a dedicação dos professores. “É graças ao comprometimento de vocês que a Unesc ocupa lugar de destaque no ensino superior em Rondônia. O resultado deste esforço foi confirmado com a avaliação do MEC realizada em 2019, quando a unidade da Unesc em Vilhena foi apontada como a melhor instituição de ensino superior de Rondônia e na sequência, a unidade de Cacoal aparece como a melhor do interior do Estado”, destacou a diretora geral.

UNESC 2020

Ao todo, neste ano, 32 novas turmas iniciam a graduação nas unidades da Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho. A instituição iniciou o ano letivo de 2020 com a recepção dos calouros na terça-feira 11. Quarta-feira já é dia de aula!

SEMANA D EINTEGRAÇÃO

Entre as diversas atividades que marcaram a semana de integração, que teve como foco a ressignificação da gestão organizacional e acadêmica, diversos temas foram abordados junto ao corpo docente da Unesc.

Entre os tópicos abordados estiveram o Planejamento de Ensino e Aprendizagem, Planejamento do Projeto Integrador e dos Trabalhos Discentes Efetivo, Organização Institucional, Modalidade EaD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).