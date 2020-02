A Four Produções traz para Vilhena, a dupla sertaneja dona do hit “S de Saudade”, Luiza & Maurílio. O evento acontece no dia 21 de março, no salão de festas do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito em Vilhena.

A festa contará com pré-show de Eduardo Lima e pós-show de DJ Romarinho. Os ingressos estão em seu primeiro lote pelo valor de R$ 30,00 pista e R$ 50,00 vip, podendo ser adquiridos na Banca do Zóio, site www.ticmais.com ou via Delivery (69) 9 8479-4820.

De acordo com os organizadores do evento, Vilhena será a primeira cidade de Rondônia que os sertanejos Luiza & Maurílio se apresentam. Para mais informações do evento, entrar em contato através do telefone 9 8479-4820 (Allan Savaris).

FORMAÇÃO DA DUPLA

Luiza é natural de Belo Horizonte (MG) e começou a carreira no meio artístico como segunda voz. Já Maurílio, nascido em Imperatriz (MA), chegou a cursar ciências contábeis, mas a paixão pela música falou mais alto.

Durante o período de férias em Imperatriz (MA), Luiza conheceu o parceiro Maurílio e a sinergia foi tanta que resolveram formar uma dupla.

A internet também foi um instrumento importante para o crescimento profissional da dupla, pois com os vídeos no YouTube conquistaram milhões de visualizações e maior destaque nas redes sociais.

