Logo após o acidente na noite de quarta-feira, 12, onde morreu o estudante do Ifro, Jefferson Bruno Souza Souto, de 21 anos, uma picape Saveiro do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), foi até ao local colocar placas de sinalização.

Um internauta que passava na hora pelo local, gravou um vídeo, onde mostra o funcionário da empresa chegando com objetos para fazer sinalização.

Jefferson que estudava Análise e Desenvolvimento de Sistemas e trabalhava do frigorífico, trafegava pela via numa moto e quando percebeu estava em cima do lamaçal, chovia na hora do acidente e ele não conseguiu parar a tempo, acabou caindo e se arrastando por cerca de 30 metros chocando fortemente com o meio fio e uma árvore, sofrendo morte instantânea, leia (AQUI).

Porém, apenas o laudo pericial vai apontar como foi realmente a dinâmica do acidente.

