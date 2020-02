Acidente envolvendo um carro VW Fox e uma moto Biz, aconteceu nesta quinta-feira, 13, no cruzamento das Avenidas Presidente Nasser com Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista do carro seguia sentido Cuiabá e a condutora da moto sentido Juína, quando no cruzamento das vias houve a colisão.

No impacto, a motociclista sofreu ferimentos e foi levada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar (PM), isolou a área até a chegada da Polícia Técnico-científica (Politec), que após os trabalhos periciais liberou os veículos para serem retirados do local.