O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) acompanhou na manhã desta quinta-feira, 13, o início da operação “Cidade Limpa” no bairro mais populoso de Vilhena: o Cristo Rei.

A ação que envolve diversas máquinas pertencentes à frota da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp) busca retirar das ruas e avenidas do bairro, lixo, entulhos e restos de poda de árvores.

Para o parlamentar estadual, a força-tarefa no Cristo Rei é de suma importância, pois evita a proliferação de pragas urbanas e o mosquito da dengue e contribui com a melhoria visual do bairro, uma vez que as ruas ficam limpas e vistosas.

“A prefeitura, além do trabalho de campo, também está realizando um trabalho de conscientização da comunidade, de que todos podem contribuir de alguma forma para melhorar a limpeza pública”, salientou.

Goebel realçou também que nos últimos meses o bairro Cristo Rei vem recebendo várias obras, entre elas: recuperação, limpeza e drenagem de ruas e avenidas, iluminação com lâmpadas de LED de última geração na Av. Melvin Jones e, em breve, o asfalto.

“Em pouco tempo a atual administração já executou várias obras e outras estão em andamento. Isso é comprometimento com a transparência e com a população”, enfatizou o deputado.

Nos próximos meses, a operação “Cidade Limpa” também será estendida para outros bairros vilhenenses.