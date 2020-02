As primeiras informações dão conta que nesta quarta-feira, 12, máquinas da Prefeitura de Vilhena, supostamente a serviço do SAAE, trabalharam numa obra no cruzamento da Rua Marcos da Luz com a Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Contudo, ao término do serviço ficou muita terra esparramada no asfalto e não havia nenhuma sinalização no local. Porém, com a chuva que caiu na noite virou um lamaçal, propício a acontecer acidentes.

Com isso, o estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Ifro, Jefferson Bruno Souza Souto, de 21 anos, que pilotava uma Honda XRE 300, pela Major Amarante, sentido Porto Velho, acabou escorregando, desequilibrou e caiu. Devido a lama, se arrastou por cerca de 30 metros e teria batido o corpo no meio fio e depois numa árvore, sofrendo morte instantânea.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por moradores do local, mas quando chegou nada pode fazer.

A Polícia Militar e a Polícia Técnico Científica estão no local e após os trabalhos de praxe o corpo será removido pela funerária de plantão.