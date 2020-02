A apreensão aconteceu enquanto os policiais fiscalizavam um ônibus, que seguia de Porto Velho (RO) até a capital do Mato Grosso.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam duas mulheres que transportavam, em um ônibus interestadual, mais de 13 quilos de cocaína. O entorpecente foi apreendido aproximadamente às 16h desta quarta-feira (12), em Ji-Paraná (RO).

Durante a fiscalização ao veículo, feita no quilômetro 352 da BR-364, os policiais notaram que duas passageiras, de 29 e 30 anos, estavam incomodadas e nervosas diante da presença da equipe. Ao aprofundar a abordagem, os agentes encontraram, junto ao corpo das mulheres, mais precisamente na região do abdômen, 13,7 quilos de cloridrato de cocaína (sendo que 6,3 quilos estavam com uma delas e 7,4 quilos, com a outra).

O ônibus, que havia saído de Porto Velho (RO), tinha como destino final a capital do Mato Grosso, onde uma das mulheres entregaria o entorpecente, ao passo que a outra afirmou que levaria a droga até a cidade de Marabá (PA). Considerando o flagrante do crime de tráfico de drogas, a dupla foi presa e conduzida à Delegacia da Polícia Federal.