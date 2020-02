A advogada e escritora Glória Chris Gordon lançará no próximo dia 19 de fevereiro, o livro “Emoções de menina, mulher e mãe”. O evento acontece a partir das 20h na Churrascaria Costelão de Cacoal.

Já o segundo evento de divulgação da obra acontece no dia 22 de fevereiro, na Livraria Nobel, localizada no Cacoal Shopping, a partir das 18h. Também está previsto o lançamento do livro em Fortaleza e Brasília no mês de março.

De acordo com a autora, a obra é dividida em quatro etapas identificadas como fases da vida, composta pela adolescência, a transição a idade adulta, o registro da perda de um amigo, e a chegada da mulher madura e mãe.

“A obra é um convite à libertação das emoções e sentimentos. Convidamos os leitores a não reprimirem ou sufocarem seus sentimentos, mas sim viverem uma vida plena, autêntica e sem receios”, afirma a autora.

Ainda segundo Gordon, embora o subtítulo fale de universo feminino, os homens também gostarão da leitura, pois todos têm ao seu lado uma figura feminina, seja esposa, filha, namorada, irmã ou mãe.

SOBRE A AUTORA

Glória Chris Gordon, graduou-se em 2006 na Universidade Federal de Rondônia, campus de Cacoal, é advogada especialista em direito e processo penal, além de direito e processo do trabalho.

A advogada é membra da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT), delegada da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (ARONATRA), e também ocupa os cargos de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da Seccional de Rondônia e Subseção de Cacoal.

Gordon desde pequena sempre gostou de literatura e de poesias, começando a escrever aos 12 anos. Aos 16 anos, tentou publicar suas poesias, porém, em razão de não ter meios para levar adiante o sonho, o deixou adormecido.

Mas, há cerca de dois anos, ao desenvolver um projeto de concurso de poesias para ser executado na Casa de Detenção de Cacoal, o sonho renasceu, dando início aos trabalhos.

O projeto contou com a organização da professora e também presidente da Academia de Letras Maria Lindomar dos Santos, que montou a equipe para levar o trabalho adiante.