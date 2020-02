O deputado Alex Silva (Republicanos) recebeu em seu gabinete, o novo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), major Renato Acácio Canhoni Suffi.

No encontro foram tratados diversos assuntos referentes à segurança pública do Estado, além do projeto de construção de uma sede para o 5ºBPM que aguarda a implantação há quase 27 anos.

Na oportunidade, o parlamentar firmou o compromisso de destinar uma emenda no valor de R$ 600 mil para investimento da corporação, sendo R$ 500 mil aplicados na construção da sede do batalhão e R$ 100 mil para compra de equipamentos da Forca Tática.

“Os policiais do 5º batalhão merecem esse presente. Afinal, são quase 27 anos de espera, trabalhando pela população portovelhense e agora eles terão sua casa própria, isso é o mínimo que podemos fazer por esses heróis, que diuturnamente arriscam suas vidas por nós e por nossas famílias. Continuarei sendo um parceiro da segurança pública”, contou o deputado.

HISTÓRIA

Criado em 11 de agosto de 1993 e instalado no dia 14 de outubro do mesmo ano, o 5º BPM também conhecido como Batalhão Belmont, atualmente está instalado no prédio da Unisp Leste, no bairro Escola de Polícia.

O batalhão hoje atende toda a população da Zona Leste, atuando em oito setores e 27 bairros, dos municípios de Candeias, Triunfo e Itapuã do Oeste.

As modalidades de policiamento utilizadas pelo Batalhão Belmont, são a Força Tática, Patrulha Maria da Penha, Radiopatrulhamento, Patrulha Escolar e Patrulha Rural. O 5º Batalhão também desenvolve vários projetos sociais em toda área de cobertura.