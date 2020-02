Acidente envolvendo dois carros aconteceu na noite desta sexta-feira, 14, no cruzamento da Rua Antônio Lopes Coelho com Rua Antônio Pereira dos Santos, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme informações, o motorista do carro VW Gol, trafegava sentido Cuiabá, quando no cruzamento não teria respeitado a placa de “PARE”, e com isso, provocando a colisão com o veículo Fiat Strada, na qual o condutor seguia sentido Avenida Beno Luiz Graebin.

No impacto, o Gol arrastou no asfalto, bateu e quebrou uma das placas de “PARE” e capotou.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) registrou a ocorrência.