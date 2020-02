O líder político e empresário Jaime Bagattoli, reuniu lideranças e profissionais de imprensa, na tarde de quinta-feira, 13, onde falou sobre a tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Jaime disse ao Extra de Rondônia, que na visão dele e do Presidente Jair Bolsonaro, é preciso alterar a cobrança de ICMS dos combustíveis pelos Estados e estimular a redução dos preços cobrados dos consumidores nas bombas. “A ideia é fazer com que os cortes de preços da gasolina e do diesel feitos nas refinarias pela Petrobras, cheguem de maneira efetiva e imediata para os consumidores, nos postos” frisou Bagatolli.

Para o líder político, os preços não diminuem nos postos, porque os governadores cobram, em média 30% de ICMS, sobre o valor médio cobrado nas bombas dos postos e atualizam apenas de 15 em 15 dias, prejudicando o consumidor. “Hoje, o ICMS é cobrado como uma porcentagem sobre o preço do litro do combustível, o que faz com que sua arrecadação fique maior ou menor conforme o preço da gasolina ou do diesel, sobem e descem,” complementou.

Por fim, Jaime disse que o ICMS foi implantado na constituição de 1988. Antes disso, não havia esse imposto.