Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia o deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB), falou sobre os projetos de 2020 e as emendas destinadas ao Cone Sul de Rondônia.

De acordo com o deputado ainda este ano está previsto a destinação do valor de R$ 250 mil para aquisição de tubos armcos em Corumbiara, a construção de dois parques infantis, o empenho de R$ 300 mil para drenagem e manilhamento da Rua Canadá, além de R$ 120 mil ao projeto “Porteira Adentro” de Cerejeiras.

Já para Colorado, o parlamentar detalha o empenho de R$ 600 mil para recuperação do centro cirúrgico do hospital municipal, assim como a instalação tubos armcos e apoio as associações de Cabixi.

“Também neste ano já foi garantido a construção da ponte sobre o Rio Escondido de Cabixi com empenho de mais R$ 1 milhão e a ponte do distrito de Vanessa no valor de R$ 405 mil, além de estar a caminho o projeto da ponte do Rio Santa Cruz e Linha 11”, pontuou ele.

Para Vilhena, será disponibilizado R$ 1 milhão, do valor será garantido duas quadras de grama sintética, R$ 600 mil ao centro de treinamento do Batalhão da Policia Militar e a instalação da academia no valor de R$ 100 mil.

Em relação as reclamações da população sobre a “Estrada do Boi”, Neiva explica que quando estava à frente do DER foi elaborado um projeto e feito a licitação para contratação de uma empresa, mas devido a falência dela, agora o governo está em processo de contratação da segunda colocada para retomada das obras e em breve o problema será solucionado.

O deputado enfatizou ainda que as obras são feitas por lote e está para sair mais três licitações que darão continuidade ao projeto. “Este ano teremos muitas máquinas trabalhando nelas e o problema será resolvido”

Sobre a situação das rodovias do Estado, o parlamentar comenta que tem sido cobradas do governo. “O problema não é só a manutenção delas, quando foram construídas o planejamento era para atender um tipo de trafego, mas o fluxo aumentou devido a produção e o tipo de asfalto frio conhecido como ‘casca de ovo’ com o peso e as constantes chuvas não aguenta, por isso os novos projetos serão de asfalto quente para dar maior resistência ao fluxo de veículos”.

Neiva aproveitou para informar que já está encaminhado o pedido para recuperação da RO-370 no trecho de Cabixi e Corumbiara, e em breve serão iniciadas as obras.

O parlamentar finalizou contando que também está em planejamento a estrada que liga Colorado a Cerejeiras com início das obras marcados para o segundo semestre deste ano, onde será construído o trevo e feito a recuperação. “Nosso objetivo é manter uma equipe constantemente para dar manutenção a via”.