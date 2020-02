O “vai e vem” no Poder Legislativo de Vilhena, com a retorno, novamente, de Vanderlei Graebin à vereança por determinação judicial, parece que não tem fim.

Apesar do parlamentar ter sido beneficiado com recurso no Tribunal de Justiça (TJ) para que exerça suas atividades na Casa de Leis, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) irão continuar normalmente e transcorrer o prazo de 120 dias para analisar possíveis crimes administrativos contra Graebin.

A informação é do advogado Adenilson Magalhães, assessor jurídico da presidência da Câmara de Vilhena.

“Graebin vai enfrentar a CPI no mandato. Um caso parecido aconteceu com o vereador Célio Batista, que estava afastado do Legislativo por decisão judicial, mas o parlamentar conseguiu reverter a situação no Tribunal de Justiça, retornando à vereança”, lembra.

Após a decisão do TJ, Graebin foi até a Câmara nesta quinta-feira, 13, onde recebeu a autorização judicial de retorno ao Legislativo (leia AQUI)

A CPI

O procedimento investigatório foi instaurado em virtude da denúncia do eleitor Ueilton Silva Pinto, que solicitou a cassação dos mandatos de Graebin e Marcos Cabeludo por suspeitas em crimes contra a administração pública, mais precisamente, por indícios de fraude em procedimentos licitatórios da Câmara de Vereadores ocorrido na prestação de serviços técnicos de manutenção em equipamentos de informática, entre os anos de 2009 e 2016 (leia AQUI e AQUI).