O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 14, no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes com Avenida 34, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), uma mototaxista ainda não identificada, seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido aeroporto, quando no cruzamento colidiu com um VW Gol, que trafegava pela 34, sentido Cuiabá, conduzido por uma mulher que teria avançado a preferencial, causando o acidente.

No impacto, a condutora da moto caiu e sofreu sangramento na boca entre outras lesões. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.