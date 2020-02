O secretário municipal de agricultura (Semagri), Jair Dornelas, usou o espaço destinado aos comentários dos internautas no Extra de Rondônia para explicar o serviço executado numa propriedade rural em Vilhena e questionar o vereador Samir Ali (PSDB).

O caso foi levado à tona pelo Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 13, após pronunciamento do parlamentar na tribuna da Casa de leis na última sessão ordinária.

Na sessão, Samir narrou denúncia feita pelo sitiante identificado como “Camelo”, que reclamou por serviços não concluídos do programa “Porteira Adentro” e a cobrança de mais de R$ 2 mil (leia mais AQUI).

Porém, o titular da Semagri afirmou que o serviço na propriedade foi executado completamente e que o próprio “Camelo” acompanhou os trabalhos.

“Eu, Jair Dornelas, Secretário da Agricultura, venho comunicar a todos que executamos o serviço para o senhor Camelo conforme o mesmo requereu (solicitou). Comunico ainda que o mesmo acompanhou toda a execução do serviço e reclamou do serviço apenas quando lhe foi comunicado o valor a ser pago, sendo que o mesmo possuía pleno conhecimento a respeito da cobrança que lhe seria feita em relação às horas de serviço em sua propriedade”, explica.

Ele também explicou sobre os valores do programa. “Informo ainda, para conhecimento de todos os cidadãos, que a todo o serviço do Porteira a Dentro é cobrado uma taxa mínima pela execução e que dentro de 6 meses frente à pasta executamos mais de 1200 serviços. Sendo assim, é comum que uns ou outros acostumados com a velha política onde não havia o hábito de pagar pelo serviço público venham reclamar, mas presamos pela qualidade e a transparência dos serviços”, completou.

Ainda, Dornelas questionou Samir Ali que alertou na tribuna da Casa de Leis para que o programa beneficie o produtor rural.

“Pergunto ao vereador Samir: qual conhecimento técnico o mesmo possui para informar que o serviço foi feito pela metade, tendo em vista que atendemos e executamos como o sitiante solicitou? Dessa forma, devo ser justo para com todos, pois todos os produtores que solicitaram o serviço pagaram pelo mesmo, sendo assim o senhor Camelo deve seguir as mesmas regras do projeto”, concluiu.