O Vilhenense Esportivo Clube, enfrenta o Ji-Paraná, neste sábado, 15, às 16h00.

A partida acontece no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em jogo valido pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2020.

Para a partida de sábado, o técnico Tiago Batizoco deve contar com a estreia do meia Leandrinho. O atleta se recuperou de uma lesão que acabou ficando fora nas duas primeiras rodadas do estadual e no confronto contra o Boa Esporte pela Copa Brasil, na qual, a equipe empatou, mas fico fora da competição Nacional.

O Leão do Portal deve entrar em campo com a possível escalação: Gil; Berg, Danilo, Pablo, Willian, Wembley; Lagoa, Leandrinho, Tukinha, Ariel e Geovany.

O Vilhenense lidera o Grupo B com 4 pontos, entra em campo neste sábado, 15, diante do Ji-Paraná às 16:00 no estádio Portal da Amazônia.