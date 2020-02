Após quatro anos, quando foi definido os próximos planos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Cacoal, onde ficou decidido desenvolver um dos arranjos produtivos locais e sociais mais importante: o café.

Hoje, o campus têm cinco unidades experimentais, dentre elas as cultivares da Embrapa, além de estarem implantando laboratório de solos e plantas em parceria com a ABDI, laboratório de qualidade de café e de micro torrefação com a Emater, laboratório de qualidade de café com o Idaron e com o Mapa.

Como resultado de trabalho, o campus está beneficiando seu café com a máquina tira café, a torra e moagem em parceria com o Café Nova Era. Segundo o diretor geral profº Davys Sleman de Negreiros, o Ifro também possui papel importante no processo da instalação da primeira Indicação Geográfica de café robusta do mundo “Matas de Rondônia”, além de ter membros em vários órgãos estatais e privados do café.

Maria Eduarda Motta Negreiros é só orgulho para seus pais, professores Davys Sleman de Negreiros diretor geral do Ifro campus de Cacoal, e Simone Patrícia Negreiros. A jovem Maria Eduarda finalizou seus estudos no Ifro campus Cacoal e passou nos vestibulares da UFMT para publicidade e propaganda, da UFAM para design e do Ifro campus Vilhena para arquitetura e urbanismo.

Tomaram posse no Conselho Estadual de Esporte e Lazer de Rondônia (CONEDEL), os representantes do interior profº Cesar Ricardo Lamp e Romeu Rodrigues Moreira de Cacoal, e profº Hugo Maurício da Cruz Estrozi de Pimenta Bueno.

Momento descontraído no Clube Círculo Militar de São Paulo, após palestra da maior autoridade mundial em Elastografia – principalmente, Elastografia Hepática – o americano Richard Barr, de terno, ladeado por Christina Chammas da USP, Francisco Pinheiro da Clinimagem de Cacoal, Vera do CRT/DST, Aids e Hepatites Virais de São Paulo e Lucy Kerr da Medimagem de São Paulo.

Katyane Dias Cinta Larga, 21 anos, colou grau no curso de administração na Unesc Cacoal. A jovem é a primeira índia Cinta Larga a se formar em administração no Brasil e a primeira de sua aldeia com nível superior. Katyane pretende cursar pós-graduação em finanças, pois é apaixonada por cálculos e exercer a profissão.