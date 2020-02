Na manhã de sexta-feira 14, um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado no município de Ji-Paraná, onde uma idosa identificada como Dorcina Rodrigues Barbosa, 70 anos, acabou sendo atropelada por uma carreta bitrem boiadeira.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Transcontinental com rua Menezes Filho no 1° Distrito de Ji-Paraná e de acordo com as informações, uma senhora tentou atravessar a Avenida Transcontinental momento que foi colhida por uma carreta bitrem boiadeira que seguia sentido a Ouro Preto D’Oeste.

No momento da tentativa da travessia o semáforo estava verde para a carreta, sendo inevitável o atropelamento, populares relataram que ainda na manhã de sexta-feira a senhora horas antes quase teria sido atropelada por um ônibus coletivo.

A Polícia Militar compareceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para o registro do acidente. A Polícia Técnica foi acionada para os trabalhos periciais e identificação da vítima. O Corpo foi removido pela funerária de plantão.