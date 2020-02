Foi identificada a mulher encontrada morta na noite de sexta-feira, 14, num hotel em frente ao Park Shopping Vilhena.

Trata-se de Luciana da Silva Leite, de 43 anos.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, corpo de Luciana foi encontrado dentro de um dos quartos do hotel (leia mais AQUI).

Com isso, a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados pelos funcionários do estabelecimento comercial.

A vítima estava hospedada no hotel há dois dias e teria chegado acompanhada por um homem que até momento não foi localizado.

A PM não informou se ele tem envolvimento com a morte.

A Polícia Civil deve aguardar a autopsia do médico legista para apontar se o caso se trata de suicídio ou homicídio.

De acordo com informações do site de notícias “Planeta Folha”, com sede em Rolim de Moura, Luciana é moradora da cidade de Seringueiras.