O Vilhenense Esportivo Clube empatou em 0 a 0 com Ji-Paraná na tarde de sábado, 15, no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena.

A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2020.

Com o resultado, o Vilhenense soma 5 pontos e divide a liderança com Barcelona no grupo B do estadual.

Na próxima rodada, o Leão do Portal encara o Barcelona no próximo domingo, 23, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Ji-Paraná recebe o Pimentense no mesmo dia no estádio Biancão, em Ji-Paraná.