Sob a coordenação do secretário executivo regional no Cone Sul, Nilton Gomes, o governo de Rondônia retomou as articulações de parcerias para implementação do projeto “Horta nas Escolas”.

Para tanto, o representante do governo esteve na última sexta-feira (14), na escola Paulo Freire, onde acompanhou de perto a retomada dos trabalhos, visitando os canteiros onde estão sendo plantadas as hortaliças.

Na ocasião, Gomes ressaltou a importância do projeto para comunidade escolar, lembrando que, entre outras ações, essa era mais uma atividade que o governo vem incentivando, tendo à frente a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), comandada pelo secretário Pedro Pimentel.

Gomes, na oportunidade, enfatizou que, em âmbito estadual, o trabalho atende determinação do governador Marcos Rocha. Para a execução do “Horta nas Escolas”, o governo tem buscado firmar parcerias com a Secretaria de Educação (Seduc), FAMA, Faculdade de Agronomia, além de apoios dos técnicos da Emater e Seagri .

Para o secretário, as hortas são formas importantes de oferecer mais variedades no prato dos estudantes. “Nesse tipo de cultivo, é possível plantar vegetais e hortaliças distintos, como tomate, alface, couve e também legumes como beterraba e cenoura”.