O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 16, durante uma festa em uma casa, na Rua 731, no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uarnição da Polícia Militar (PM), um homem estaria discutindo com sua ex-namorada em uma festa, e, logo em seguida, a agrediu, momento este em que filho da vítima interveio.

Nesse momento, o agressor deixou a festa prometendo retornar “para acabar com ele”.

Após as ameaças, o jovem foi até a casa de um vizinho policial para pedir ajuda. Minutos depois, o agressor voltou ao local com uma arma e tentou disparar contra o rapaz, porém a arma falhou e, em ato continuo, o policial puxou sua pistola e atirou na perna do acusado, impedindo o assassinato.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena como violência doméstica, tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo.