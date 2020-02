A denúncia responsabiliza a Secretaria Municipal de Saúde, na qual estaria fazendo de forma irregular o descarte do medicamento no município, leia ( AQUI ).

A Prefeitura de Castanheiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ao tomar conhecimento de denúncia anônima sobre o suposto descarte irregular de medicamentos doados ao município, vem a público esclarecer e garantir a população Castanheirense que será realizado uma rigorosa apuração dos fatos, e consequentemente, uma sindicância será aberta.

É de causar estranheza o descarte de medicamentos dessa forma, pois a Secretaria de Saúde jamais teve conhecimento sobre esse fato e não compactuaria com tamanha irresponsabilidade.

A Secretaria de Saúde, desde o momento que soube do fato, acompanhou de perto todo o procedimento de fiscalização dos vereadores que foram averiguar a denúncia.

Ressaltamos que todo medicamento adquirido foi através de doação do governo do Estado de Rondônia, nada foi comprado com dinheiro do município.

A prefeitura ressalta, ainda, que possui contrato válido para recolhimento de lixo hospitalar com empresa especializada, não autorizando nenhum tipo de descarte irregular, sobretudo de medicamentos ou material médico hospitalar.

Por fim, para encerrar qualquer tipo de insinuação maldosa ou caluniosa sobre a denúncia, a Secretaria de Saúde está à disposição do poder público e população em geral para esclarecimentos dos fatos e, possível responsabilização administrativa e criminal.

A prefeitura de Castanheiras zela pelo bem-estar da população e de forma alguma iria cometer tal ato para prejudicar a população e o meio ambiente, ficando aqui o repúdio àquele que tentou prejudicar o município.

Prefeitura Municipal de Castanheiras/Secretaria de Saúde