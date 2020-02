Um casal foi vítima de assalto na noite de domingo, 17, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), as vítimas chamaram a Polícia Militar (PM) e relataram que estavam na avenida citada, quando dois homens, um de cor morena, magro de estatura média e outro de cor branco, magro de estatura baixa, de posse com armas de fogo anunciaram o roubo e mandaram que as vítimas entregassem seus pertences.

Com medo, o homem entregou aos bandidos uma motoneta Honda Pop 100, placa NDA-3518/Vilhena, sua carteira com documentos pessoais, R$ 8 mil em dinheiro, R$ 2,7 mil em cheques, uma aliança e a chave de um caminhão Scania. Já sua companheira entregou um relógio e o aparelho celular. Após cometerem o crime, os assaltantes empreenderam fuga.

De posse das informações, a PM realizou buscas, mas os suspeitos não foram localizados. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.