Toda a gente sabe que o Liverpool será, muito provavelmente, o próximo campeão inglês – a não ser que algo de muito estranho aconteça, como o tropeção bizarro de Gerrard há uns anos – mas pode acompanhar todos os jogos com a mesma emoção.

Recentemente, o Manchester United contratou o meia mais goleador de toda a Europa: Bruno Fernandes. Esse recorde foi conquistado na época anterior. É de fato um meia excelente e pode ser tudo o que o United necessita nesta fase. Além disso, José Mourinho pegou um Tottenham numa fase muito difícil e vai fazer de tudo para justificar o apoio da torcida na próxima temporada também. Como vê, além do vencedor da liga, há ainda muito mais para desfrutar no campeonato inglês.

Nesta liga jogam vários jogadores que são conhecidos do futebol brasileiro:

Ederson, goleiro do Manchester City;

Gabriel Jesus, artilheiro do Manchester City;

Willian, meia do Chelsea

Roberto Firmino, artilheiro do líder Liverpool;

David Luiz, zagueiro do Arsenal;

e mais, muitos mais!

Nos últimos anos, e devido ao domínio do Manchester City e do Liverpool, temos assistido ao crescimento da força do futebol inglês sobre o futebol espanhol a nível das competições europeias. A competição mais prestigiada e difícil do mundo dos clubes, a Champions League, foi dominada por Liverpool e Tottenham, no ano passado, e qualquer time do mundo tem dificuldade em fazer um bom jogo contra estas potências do futebol. Mérito para o Flamengo de Jorge Jesus que, por pouco, não venceu o seu jogo do Mundial de Clubes frente ao Liverpool de Jurgen Klopp!

De fato, a liga inglesa está num nível muito superior, e basta olhar aos incríveis valores de orçamento de cada time. Praticamente todos os clubes gastam valores enormes nas transferências (também tem a ver com a força da moeda britânica), mas há uma vantagem na liga inglesa em relação a outros países: os direitos para transmissão televisiva estão centralizados e são distribuídos de uma forma muito justa por todos os times. Assim, todos ficam mais fortes e equilibrados e proporcionam excelentes espetáculos

