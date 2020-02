O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia realiza leilão de 806 veículos apreendidos na regional de Vilhena e que não foram retirados pelos proprietários, conforme determina a legislação.

Segundo a gerente de leilões do Detran, Eva Cristina Soares de Oliveira, os interessados em arrematar os lotes podem fazer os lances nesta segunda-feira 17 e terça-feira 18, das 7h30 às 13h30. O leilão será realizado no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira em Vilhena.

Eva Cristina explica que todos os veículos que serão leiloados estão na condição de conservados, ou seja, voltarão a circular, após a devida regularização. Os veículos arrematados serão liberados totalmente desembaraçados de débitos até o ano de realização do leilão, para propiciar a transferência de propriedade para o arrematante. As notas dos veículos arrematados serão entregues nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro.

O diretor geral do Detran, coronel Neil Gonzaga explica que poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, previamente cadastradas junto ao Detran Rondônia ou seus procuradores, desde que munidos de documentação legal, conforme determina a lei.

O cadastramento está disponível no endereço eletrônico www.detran.ro.gov.br, devendo a ficha de cadastro ser impressa e entregue nas Comissões de Leilões até a data de realização do leilão.

No ato do cadastramento o interessado receberá um número de identificação (ID) que deve ser apresentado obrigatoriamente no ato de arrematação do veículo, na sessão pública de venda dos veículos.

O arrematante deverá realizar o pagamento do valor de arremate do veículo, no prazo de 24 horas do término da sessão pública de oferta de lances. Os interessados em participar do presente leilão poderão retirar o edital no site do Detran.