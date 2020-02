Os “Dias de Campo de Soja 2020” da Embrapa e parceiros em Rondônia serão realizados sempre com início às 08h30. No dia 20 de fevereiro será em Vilhena, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, na BR 364, km 6.

Já no dia 05 de março, em Porto Velho, no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, localizado na BR-364, Km 5,5.

A entrada é gratuita, com inscrição feita na hora do evento e é aberto a produtores, técnicos, estudantes e ao público que tem interesse no assunto. Mais informações, ou dúvidas, nos telefones (69)3321-2564 ou (69)3219-5051.

Serão apresentadas 18 cultivares de soja, sendo cinco transgênicas e 13 convencionais, tanto desenvolvidas pela Embrapa e também de parceiros. Os participantes terão ainda informações sobre o manejo da cultura, sistemas integrados de produção e comercialização e custos de produção.

Segundo o pesquisador da Embrapa Rondônia, a expectativa é de que o Estado tenha uma boa safra de soja. “Tivemos condições climáticas favoráveis para a soja. Já caminhamos para quase 50% de área colhida e a expectativa é boa”, aponta Godinho.

Rondônia é o terceiro maior produtor de soja da Região Norte e cultivou na safra 2018/2019 cerca de 300 mil hectares do grão, produzindo, aproximadamente, 1 milhão de toneladas. Quando se avalia a produtividade, o Estado fica em primeiro lugar da região, com produtividade média na última safra de 3.325 kg/ha, apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área plantada com soja em Rondônia, na safra 2019/2020, deverá ser 4,3% maior do que a da safra anterior, alcançando 348,4 mil hectares. A produção está estimada em 1,14 milhão de toneladas, aumento de 2,7% em relação à safra passada.

O Estado segue a tendência nacional de uma safra recorde. Estima-se um volume total na ordem de 251,1 milhões de toneladas, sinalizando incremento de 3,8% ou 9,1 milhões de toneladas em relação à safra 2018/19.

A cultura da soja deve ser 7,1% superior em relação à safra passada, produzindo 123,2 milhões de toneladas. Esse incremento se deve ao aumento da área cultivada em 2,3% e às condições climáticas favoráveis.

PARCEIROS

Os “Dias de Campo de Soja 2020” são uma realização da Embrapa Rondônia e contam com a parceria do Instituto Soja Livre, AgroCat, Sementes Ypameri, Adama, Central Agrícola, Sementes Quati, Solcampo, Tratoron, Ihara, Nufarm e Aprosoja Rondônia.