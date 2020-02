Após a recepção feita na terça-feira 11, aos novos acadêmicos da Unesc, na quarta-feira 12, foi dia de receber calouros e veteranos para o início das aulas do ano letivo de 2020 nas unidades de Cacoal, Vilhena e Porto Velho.

Para promover um ambiente de integração e acolhimento, a instituição preparou uma programação especial com direito a música ao vivo. Na recepção aos calouros na unidade de Cacoal, o diretor institucional da Unesc Ronald Paiva Campos reforçou o compromisso da instituição em oferecer um ensino de qualidade aos seus acadêmicos.

“Vocês estão iniciando uma nova jornada, da qual a Unesc fará parte. Por isso, queremos que vocês se sintam acolhidos e confiantes. A trajetória acadêmica proporciona o início da vida profissional de cada um e este é o nosso propósito: levá-los a uma vida profissional de sucesso. Temos orgulho em poder dizer que no ano passado, 79% dos concluintes da graduação na Unesc já estavam empregados. Então queremos oferecer a vocês um ensino de qualidade que temos certeza que traçará a vida profissional de todos vocês”, destacou Ronald Paiva Campos.

Na sequência, os coordenadores dos cursos de graduação da Unesc guiaram seus acadêmicos para as salas de aulas e laboratórios e desenvolveram uma série de atividades voltadas às boas vindas.

“A Pedagogia pra mim é um amor sem medidas! É observar o desenvolvimento de uma criança, a evolução de um adulto e isso me fascina. Além de ser algo muito gratificante para a alma. Eu escolhi a Unesc para me proporcionar o prazer de aprender como acontece tudo isso dentro da pedagogia. Acredito que escolhi, com certeza, a melhor instituição de ensino superior de Cacoal, com profissionais capacitados, matérias excelentes além de uma estrutura para atender todas as necessidades do aluno”, destacou a acadêmica Kariny Lacerda, no primeiro dia de aula.