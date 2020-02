F.V.C., de 24 anos, de entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV), após sofrer uma tentativa de homicídio a tiros, na noite de domingo, 16, na Rua Júlio Dias Montalvão, no município de Chupinguaia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Bo), a Polícia Militar (PM), recebeu a informação de uma enfermeira do Hospital Municipal de Chupinguaia, que um homem deu entrada na emergência com suspeita de ferimento a bala.

Os policiais se deslocaram até o pronto socorro e em contato com o médico de plantão, este relatou que a vítima sofreu uma perfuração no tórax do lado esquerdo e devido a gravidade, já tinha sido encaminhado para o HR de Vilhena.

Logo depois, testemunhas em contato com a PM, informaram que estavam assando carne e ouvindo música na casa da vítima, quando um homem de estatura média, cor morena, camiseta branca, chegou na residência e perguntou, “ Cadê o dono da casa”, em seguida, o proprietário do imóvel saiu para receber quem o procurava, neste momento, o suspeito sacou a arma e atirou na vítima, acertando-o peito. Após cometer o crime, o suspeito fugiu em tomando direção ignorada. As testemunhas não souberam informar quem seria o autor dos disparos.

Diante dos fatos, a guarnição realizou diligências na região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.