A Polícia Federal (PF), através do cumprimento de Mandado de Reintegração de Posse, expedido pela Justiça Federal de Ji-Paraná, se fez presente na área denominada Residencial “Morar e Viver Melhor”, localizada no loteamento Ouro Preto II, Setor 09, no Município de Ouro Preto do Oeste.

O principal objetivo da ação foi devolver a posse do referido loteamento à Caixa Econômica Federal, providenciando e certificando a imediata desocupação dos invasores/ocupantes eventuais dos imóveis.

Cabe frisar que os réus da ação eram incertos e desconhecidos. A PF contou ainda com apoio da Polícia Militar, a fim de reintegrar à posse. Várias pessoas foram encontradas no local, mas não apresentaram resistência, após receber o comunicado do Oficial de Justiça responsável.