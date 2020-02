O prefeito José Ribamar (PSB), de Colorado do Oeste, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para fazer um agradecimento público ao senador Marcos Rogério (DEM) em virtude dos benefícios que o parlamentar destinou para esse município da região sul de Rondônia.

Ao contabilizar os recursos, professor Ribamar, como é conhecido, informou que, nos últimos quatro anos, Marcos Rogério destinou R$ 1.498,000,00 para o município.

Os investimentos são destinados a vários setores prioritários da gestão público, como Saúde, Agricultura e Infraestrutura.

Os alocação de recursos iniciam ainda em 2016, quando Marcos Rogério era deputado federal. Nesta condição, destinou os seguintes benefícios:

(2016) aquisição de um veículo e equipamentos para a rede básica de saúde, no valor de R$ 150 mil; (2017) aquisição de equipamentos para o hospital Dr Pedro Granjeiro, no valor de R$ 300 mil; (2018) mais R$ 250 mil para aquisição de equipamentos para o hospital Pedro Granjeiro.

Já no mandato de senador, em 2019, Marcos Rogério destinou R$ 548 mil para obras de pavimentação asfáltica da rua Tuoi, dois tratores com grades e caretinhas, e um caminhão pipa.

Destinou também R$ 250 mil para a construção de um barracão para atender os produtores rurais.

“Agradecemos ao senador Marcos Rogério pelos benefícios que tem alocado para Colorado do Oeste. Com certeza serão de grande importância, já que ajudarão no desenvolvimento do nosso município”, destacou o chefe do Poder Executivo coloradense.