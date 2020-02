Claudia Regina Mors Gusmão, de 45 anos e Makron Leandro Hack, de 36, visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 18, para esclarecer boatos que estão sendo veiculados em rede social, a respeito de um vídeo íntimo de uma suposta médica veterinária que viralizou na internet, sendo que a veterinária teria uma empresa com o mesmo nome da empresária vilhenense.

Cláudia e seu esposo são proprietários da empresa Pet-shop Bichos & Caprichos banho e tosa, em Vilhena.

Eles relataram que há dois dias receberam de amigos e clientes um vídeo com conteúdo pornográfico, na qual as pessoas em questão, que protagonizam as cenas eróticas, seriam donos de uma empresa com o nome da sua, na cidade de Marau (RS).

Contudo, o vídeo viralizou, e isso trouxe ao casal vilhenense grandes problemas na questão moral e também financeira, pois as pessoas que não conhecem o casal estão ligando o nome da empresa deles às pessoas que participam do vídeo, sem procurar saber a veracidade da informação que estão repassando.

Com isso, a empresária deixa claro que ela e seu esposo não compactuam com tal atitude e repudiam o fato de pessoas mal intencionadas estarem repassando o vídeo e ligando às pessoas que protagonizam a cena erótica a sua imagem e de sua empresa.

O caso repercute no Rio Grande do Sul e também foi parar na polícia (leia mais AQUI).