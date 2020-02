Nos dias 22 e 23 de fevereiro, período carnavalesco, a Renovação Carismática Católica (RCC) de Colorado realizará a “Experiência de Oração”, um retiro de espiritualidade que pretende levar o participante a experimentar um novo relacionamento com Deus.

Com o tema “Não vos conformeis com este mundo”, o evento tem como proposta demonstrar que a alegria do cristão está em se moldar conforme a vontade de Deus – e não se conformar com as coisas terrenas.

A “Experiência de Oração” contará com a presença de três pregadores de Cerejeiras: Claudir Scherbak (Coordenador Regional da RCC), Carmem Lúcia (Ministério de Pregação) e Edelson Gomes (Ministério de Oração por Cura e Libertação).

O retiro acontecerá no sábado das 08h às 18h e no domingo das 08h às 13h, no Centro de Formação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. As inscrições custam R$ 10,00 (alimentação inclusa) e podem ser feitas na Secretaria Paroquial, no Grupo de Oração ou pelo WhatsApp (69) 98423-7185.

A organização do evento informa que haverá programação para as crianças, permitindo que toda a família participe do retiro. Crianças não pagam inscrição.