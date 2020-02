O presidente do partido Republicanos antigo PRB, Paulo Rodrigues Damaceno, acompanhado de seu vice, Weliton Cabral, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira 18, para apresentar a população a nova direção da sigla e convidar os vilhenenses a se filiar.

De acordo com o presidente, a nova diretoria está reconstruindo o partido em Vilhena com filiações naturais e em busca de mudanças. “O partido está ressurgindo, temos um bom grupo de pré-candidatos, mesmo com a morte do presidente Juraci Duarte nos reorganizamos para dar continuidade aos trabalhos. Agora nossa prioridade é fazer vereadores em Vilhena, e mais a frente veremos a possibilidade de um candidato a prefeito. Priorizaremos figuras novas sem mandatos”.

O presidente destacou também que hoje o Republicanos tem eleito três deputados estaduais, sendo eles Alex Silva, Jhonny Paixão e o futuro presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia Alex Redano, já em Brasília, possui 32 representantes federais. “Nós temos uma base a oferecer as pessoas que queiram lutar nesta campanha”.

O vice-presidente enfatiza que para os cargos de vereadores o partido já possui alguns nomes para pôr em apreciação. “ Hoje nós procuramos filiados de boa índole, transparentes e que queiram participar. Somos um dos partidos mais antigos da cidade, temos história”.

Os representantes do Republicanos finalizam convidando a população que tenha interesse em se filiar a sigla para participar de uma reunião que acontecerá na quinta-feira 20, as 19h na Avenida Tancredo Neves, 3432.