A Polícia Federal (PF), entre os dias 12 a 14 desde mês, realizou prisões em flagrantes decorrentes da operação “Sem Escalas” visando desarticular grupo envolvido em tráfico internacional de cloridrato de cocaína e associação para o tráfico.

Foram flagranteados quatro homens de nacionalidade boliviana, membros de organização criminosa, tentando embarcar com a droga para Países Africanos.

Um foi surpreendido no aeroporto de Porto Velho/RO com cerca de 3,5 quilos cloridrato de cocaína, na qual tinha como destino Zimbábue, e outros três no aeroporto de Campo Grande/MS – dois com cerca de 6 quilos da mesma droga, com destino ao Azerbaijão, e o último com destino ao Egito com substancia análoga a cloridrato de cocaína pesando cerca de 1,5 quilos.

O total apreendido aproxima-se de 11 quilos de cloridrato de cocaína. A organização criminosa já vinha sendo acompanhada e os destinos eram dos mais variados como Nepal, Uganda, Azerbaijão, Zimbábue, Guiné e Egito.

Os presos foram submetidos a exame de corpo de delito e, após audiência de custódia, foram encaminhados às Cadeias Públicas das respectivas comarcas.