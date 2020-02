A Prefeitura de Chupinguaia torna público a realização de mais um concurso para a contratação de profissionais de nível médio e superior com atuação na área da saúde, assistência social e educação.

As vagas disponibilizadas em nível médio técnico são de técnico em enfermagem, higiene bucal, laboratório de análise clínica e radiologia. Já para o nível superior os cargos são de assistente social, bioquímico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, além de professor nível D com formação em pedagogia.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://www.msconcursos.com.br/, no período de 09 a 23 de março. As taxas variam de R$ 65,00 a R$ 90,00 de acordo com o cargo desejado. Os salários são de R$ 1.528,80 a R$ 4,2 mil.

Este concurso será realizado por meio de prova objetiva e redação, prevista para ocorrer nos dias 24,25 e 26 de abril, além de prova de títulos. Para mais informações acessar o edital em anexo.