Documentos confidenciais do governo federal apontam registros de OVNIs na região de Porto Velho e Vilhena

O professor universitário Vinícius Miguel enviou ao Rondônia Dinâmica, exclusivamente, documentos do governo federal que compõem vasto acervo de pesquisa do docente acerca do Estado.

Embora não tenha revelado o tema nem o porquê do cotejamento de informações, Miguel encaminhou dados que demonstram, de maneira categórica, registros de possíveis visualizações de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) em regiões próximas a Porto Velho, inclusive, e mencionam também Vilhena, no Cone Sul.

Os três exemplares variam entre os anos de 89 a 2014, portanto com apontamentos que ultrapassaram a marca dos 30 anos de computação.

DOCUMENTO 01:

Traz, logo no cabeçalho, a nomenclatura “Reservado”. O documento é do Comando da Aeronáutica e aponta, em seguida, que determinada aeronave detectou objetivo desconhecido no ar. Isso teria gerado um conflito TCAS/ACAS. O TCAS é um pequeno conjunto de equipamentos eletrônicos de bordo que constitui um sistema de segurança de voo. É incorporado às aeronaves com o objetivo de evitar colisões aéreas com outras aeronaves.

DOCUMENTO 02:

Documento preenchido à mão, datado de 1989, e com a marca “Confidencial” imposta tanto no cabeçalho de cada uma das duas páginas quanto no rodapé de ambas. O observador do possível OVNI aponta Porto Velho e relata que este teria pasado “abaixo da aeronave”. Também cita “quatro bolas de fogo” e a cor alaranjada para descrever o que vira à ocasião.

DOCUMENTO 03: