O município de Nova Mamoré foi contemplado no último dia 04, com recurso já depositado na conta da prefeitura, que assegura a recuperação de estradas vicinais, através da parceria do governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), oriundo de emenda individual do deputado Chiquinho da Emater (PSB) na ordem de R$ 90 mil para beneficiar a região.

Chiquinho da Emater destacou que o acolhimento a esta demanda partiu do pedido do prefeito Claudionor Leme da Rocha e do secretário de agricultura Humberto da Silva Clímaco que defendem as boas condições de tráfego no município.

“Este recurso é importante e vem em boa hora, pois Nova Mamoré possui cerca de 2.850 pequenas propriedades e a agricultura familiar exerce papel importante na região. Esta emenda irá garantir ao município a melhoria das estradas, através da recuperação das vicinais e, isso proporcionará mais segurança na trafegabilidade dos usuários, gerando facilidade no escoamento da produção aos produtores rurais, bem como do transporte escolar aos alunos que estudam nas linhas contribuindo com melhorias na qualidade de vida de todos”, enfatizou Chiquinho da Emater.

O deputado agradeceu o governo do Estado pela liberação do recurso, ressaltando que esta ação fomenta o desenvolvimento econômico do município.