De 18 a 21 de fevereiro, a Faculdade Fimca estará realizando a sua “III Semana Jurídica” no auditório da OAB, localizado na Rua Luiz Maziero, 4290 – Jardim América em Vilhena.

Com início a partir das 19h, a programação contará com a participação do psicólogo Hudson Ribeiro, o policial federal Fábio Santana Teixeira, o senador Marcos Rogério e as advogadas Angelica Bueno e Aisla Carvalho.

A semana jurídica teve início na terça-feira com o tema “Desafios do Jovem Advogado”. Na quarta o psicólogo ministrou uma palestra sobre “Felicidade”. Já nesta quinta-feira 20, será abordado as temáticas “Aprender o Direito e “A caixa de Pandora de Alexa: a inteligência artificial aplicada na advocacia 4.0”.

E para encerrar a programação, na sexta-feira a palestra será sobre “A prisão em segunda instância e a CPI do judiciário face a segurança jurídica no país” com apresentação do senador da república.