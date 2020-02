O treinador Marcio Parreiras organizou um treino tático nesta quinta-feira, 20, para definir a equipe do Barcelona que enfrentará o Vilhenense no clássico deste domingo, 23, no estádio Portal da Amazônia.

O comandante poderá contar com retornos do zagueiro Guilherme Chiesa e o centroavante Filder para reforçar o Índio do Norte. Entretanto, o técnico, está com uma dúvida, o volante Tiaguinho, que está em avaliação pelo departamento médico.

“ Trabalhamos durante essa semana para esse clássico que será um jogo diferente, Barcelona e Vilhenense são duas equipes que atacam e sei que vai ser um grande jogo”, frisou

No gramado do Portal da Amazônia, o elenco do Barcelona entrou em campo e realizou mais um treinamento visando o clássico Bar-Vil domingo. O técnico Parreiras, comandou um treinamento tático e posicionou os jogadores em campo.