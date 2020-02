Está acontecendo nesta quinta-feira 20, as eleições para escolha dos novos representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsef) em Vilhena. As votações iniciaram as 08h e se encerram as 18h com a contagem de votos e divulgação do resultado.

Concorrem aos cargos dois grupos, sendo a “Chapa 1” composta por João Gambati, Alba Valéria e Janete do Nascimento e a “Chapa 2” por José Nunes da Silva, Manoel Aparecido Leandro e Maria Hilma Pereira. As votações estão ocorrendo na sede do sindicato.