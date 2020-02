O Projeto Avanço Profissional (PAP) retorna a Vilhena para realizar mais um curso profissionalizante de “Noções Práticas de Vendas e Administração”.

Esta formação, será dividida em quatro módulos com especialização em atendimento ao cliente e marketing, operador de caixa e atendente bancário, atendente de farmácia e noções de medicamentos, além de rotinas administrativas e secretariado. O curso contém também palestras e estágio em uma empresa da cidade.

As aulas terão início no sábado 07, na escola Marcos Donadon com turmas das 08h às 10h30, 14h as 16h30 e das 18h às 20h30. Serão disponibilizados 40 vagas por turma. As inscrições são gratuitas, e acontecem nos dias 05 e 06 de março na escola, sendo necessária apresentação de documentação para garantia da vaga.

De acordo com o gerente de expansão da rede PAP, Alex Silva de Aquino, a empresa é uma das maiores no ramo de cursos itinerantes do Brasil, oferecendo formação de qualidade e credibilidade. “A empresa é paraibana e atua em 20 Estados. Em Vilhena iniciamos os trabalhos em 2019 com uma grande procura e turmas cheias, por isso retornamos”.

Para informações sobre o treinamento entrar em contato através do telefone 9 8411-5847 (WhatsApp).