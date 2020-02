Sob forte articulação do Sebrae através da realização do projeto “Liderança para o Desenvolvimento Regional”, o Cone Sul estabeleceu um grupo para realizar o plano estratégico de trabalho, focado no desenvolvimento econômico regional e de acordo com as vocações de cada município que compõem o território. O Projeto Líder possui metas para os próximos 10 anos.

Os municípios de Cerejeiras e Cabixi foram as bases deste sexto encontro, de um total de oito, em que os facilitadores Orestes Pacheco e Augusto Portugal propuseram ao grupo que iniciassem discussões para definição dos trabalhos, quando cada líder pode argumentar sobre a realidade de seus municípios e construir uma coesão a partir da visão específica para chegar na necessidade coletiva.

Neste momento, o grupo de líderes do Cone Sul definiram os eixos estratégicos que serão desenvolvidos: turismo, educação, infraestrutura e industrialização da produção regional, analisados pelos participantes como vetores de desenvolvimento nos quais o planejamento estratégico de desenvolvimento será elaborado.

“Importante para nós que cada um traga sua contribuição, uma vez que temos algumas micro realidades distintas mas podemos chegar a uma proposta que contemple bem a necessidade regional. Não é algo abstrato, mas com a representatividade aqui do grupo, poderemos chegar num denominador comum que proponha modelos de desenvolvimento regional”, comentou Silane Guedes, gerente de políticas públicas do Sebrae em Rondônia.

No encontro seguinte, o sétimo, o grupo avançará para a parte prática: a elaboração do plano de ação, a partir destes eixos prioritários definidos pelo grupo. Ao final dos oito encontros, os líderes apresentarão os resultados para a sociedade em um fórum público.