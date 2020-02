Mais uma vez, o assunto viagens “em benefício do município” é questionado na Câmara de Vilhena.

E o alvo é o prefeito Eduardo Japonês (PV) que, precisamente desde o início desta semana, está na capital federal, Brasília (DF). Ele pegou 4 diárias no valor total de R$ 3.520,00.

Após a calorosa discussão na sessão ordinária de terça-feira no Poder Legislativo entre parlamentares (leia AQUI), o vereador Carlos Suchi (Podemos) questionou a falta de diálogo do Executivo, que enviar à Câmara projeto de lei que prevê a devolução de R$ 368 mil à União, em função da não construção e equipagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Vilhena (leia AQUI).

Também, o parlamentar pediu ao secretário de saúde, Afonso Emerick, para tirar o pé do chão e lamentou a ausência do prefeito Eduardo Japonês em Vilhena, questionando as constantes viagens do mandatário municipal.

“O prefeito viaja bastante; espero que essa quantidade de viagens traga bons resultados para nós”, disse o vereador.

Ainda, Suchi lamentou a declaração do presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV), que defendeu o prefeito e foi chamado de assecla na sessão.

“Gostamos da nossa cidade e temos que fazer nosso trabalho voltado para o povo”, desabafou o parlamentar (veja no vídeo abaixo).

QUASE R$ 80 MIL EM DIÁRIAS

Em dezembro passado, Eduardo japonês, convidado à sessão ordinária da Câmara, incentivou os vereadores de Vilhena para irem a Brasília: “não tenham medo de críticas; vocês têm que viajar”, disse na ocasião (leia AQUI).

Relatório do Extra de Rondônia através do Portal da Transparência demonstra que Japonês tem feito uso inúmeras vezes de diárias para ir até seus destinos, incluindo Porto Velho (RO), Campinas (SP), Curitiba (PR) e Brasília (DF), totalizando R$ 79.430,00, desde que assumiu o mandato em julho de 2018. Nesse ano, ele pegou R$ 13.365,00;

Já em 2019 foram R$ 59.252,00 e em 2020 (até o momento) R$ 6.820,00 em diárias.

Ao todo, a Prefeitura fechou 2019 com gastos de R$ 324 mil em diárias (leia AQUI).